Диетолог раскрыла главную опасность экзотического личи

В России стартовал сезон личи, которое также известно как «китайская слива» или «глаз дракона». У этого фрукта есть масса полезных свойств, однако неспелые плоды могут стать источником серьёзных проблем со здоровьем, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам медика, неспелые плоды могут резко снизить уровень глюкозы в крови. При этом, в отличие от бананов и хурмы, которые могут дозреть и дома, от личи такого эффекта не стоит ждать. Диетолог объяснила, что пригодный для еды плод имеет твёрдую и сухую шкурку. Следует также обращать внимание на цвет: тёмно-бордовая кожура говорит об излишней спелости личи, в таких фруктах может начаться процесс гниения.

«Кроме того, не нужно брать личи, на которых заметны коричневые точки, — это тоже признак того, что плоды гнилые. Их употребление в пищу приведёт к отравлению», — отметила Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».