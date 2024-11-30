Покататься на танке, пострелять и выпить пива: На Украине процветает «военный туризм»

На Украине десятки турфирм предлагают клиентам острые ощущения во время «военного туризма». Внимание на это обратила газета «Известия». Так, пострелять и посидеть в окопах можно в пригороде Киева, что обойдётся в сумму до 250 евро, а вот отправиться в прифронтовую зону стоит уже несколько тысяч евро.

Как уточняет немецкое издание Rheinische Post, в основном услуга востребована у иностранцев, которым приелся «классический экстрим» (прыжки с парашютом, восхождения на Эверест и.т.п). А главное, клиентами украинских фирм становятся исключительно платёжеспособные приезжие. Газета приводит слова Ника Тана из США. Он отправился в статусе «военного туриста» в Харьков, где ему дали «погонять» на танке, потренироваться на стрельбах и угостили пивом.

Подобный бизнес на Украине не является подпольным, компании открыто рекламируют свои услуги по «туристической отправке» на фронт. В перечне клиентам предлагается поездить на боевых машинах (цена будет зависеть от типа и новизны техники), пробежать через дымовую завесу на полигоне, пострелять по мишеням из настоящих автоматов и побывать в окопах. Человека на всех этапах будет сопровождать гид, также в стоимость включается «полевой обед». В среднем иностранцы платят 1600 долларов за тур.

В публикации отмечается, что любители острых ощущений остаются в таком туре и на неделю, естественно по более высокой цене. Проживать можно в трёхзвёздочном отеле, а также между делом отправиться на экскурсии, в том числе предлагается в качестве развлечения поездка в Чернобыль. При этом, продолжает автор публикации, ни клиентов, ни турфирмы не волнует моральная сторона вопроса, ведь на Украине идут настоящие боевые действия и гибнут люди, а зарабатывание на «туристах» выглядит цинично.

«Мне не хотелось много стрелять, я часто тренируюсь в стрельбе у себя на заднем дворе. Но катание на танке! Это нечто исключительное и невероятное! Я хотел бы остаться в Киеве навсегда, чтобы продолжать кататься на танке», — написал в Сети американец после поездки на украинский полигон.