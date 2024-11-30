Покататься на танке, пострелять и выпить пива: На Украине процветает «военный туризм»
Украина предлагает иностранцам «военный туризм» за несколько тысяч евро
На Украине десятки турфирм предлагают клиентам острые ощущения во время «военного туризма». Внимание на это обратила газета «Известия». Так, пострелять и посидеть в окопах можно в пригороде Киева, что обойдётся в сумму до 250 евро, а вот отправиться в прифронтовую зону стоит уже несколько тысяч евро.
Как уточняет немецкое издание Rheinische Post, в основном услуга востребована у иностранцев, которым приелся «классический экстрим» (прыжки с парашютом, восхождения на Эверест и.т.п). А главное, клиентами украинских фирм становятся исключительно платёжеспособные приезжие. Газета приводит слова Ника Тана из США. Он отправился в статусе «военного туриста» в Харьков, где ему дали «погонять» на танке, потренироваться на стрельбах и угостили пивом.
Подобный бизнес на Украине не является подпольным, компании открыто рекламируют свои услуги по «туристической отправке» на фронт. В перечне клиентам предлагается поездить на боевых машинах (цена будет зависеть от типа и новизны техники), пробежать через дымовую завесу на полигоне, пострелять по мишеням из настоящих автоматов и побывать в окопах. Человека на всех этапах будет сопровождать гид, также в стоимость включается «полевой обед». В среднем иностранцы платят 1600 долларов за тур.
В публикации отмечается, что любители острых ощущений остаются в таком туре и на неделю, естественно по более высокой цене. Проживать можно в трёхзвёздочном отеле, а также между делом отправиться на экскурсии, в том числе предлагается в качестве развлечения поездка в Чернобыль. При этом, продолжает автор публикации, ни клиентов, ни турфирмы не волнует моральная сторона вопроса, ведь на Украине идут настоящие боевые действия и гибнут люди, а зарабатывание на «туристах» выглядит цинично.
«Мне не хотелось много стрелять, я часто тренируюсь в стрельбе у себя на заднем дворе. Но катание на танке! Это нечто исключительное и невероятное! Я хотел бы остаться в Киеве навсегда, чтобы продолжать кататься на танке», — написал в Сети американец после поездки на украинский полигон.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся на Украине в СИЗО по подозрению в госизмене, сообщил, что Владимир Зеленский начнёт отправлять в армию вообще всех украинцев, если киевский режим вдруг окажется достаточно обеспечен оружием.
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