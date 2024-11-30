В Эстонию прибыли шесть ударных кораблей НАТО

Шесть кораблей первой постоянной военно-морской группы НАТО прибыли в столицу Эстонии Таллин, сообщила телерадиокомпания ERR. Среди судов — британский фрегат HMS Iron Duke, который прибыл первым, а также норвежский штабной корабль HNoMS Maud, французский фрегат FS Auvergne, нидерландский HNLMS Van Amstel, бельгийский BNS Louise-Marie и патрульный корабль FS Commandant Blaison.

Главнокомандующий ВМС Эстонии Иво Вярк подчеркнул, что эта группа кораблей является ключевой ударной силой военно-морских сил НАТО, а их прибытие связано с региональными оборонительными планами альянса.

Патрульный корабль FS Commandant Blaison примет участие в учениях «Молния» (Pikne), которые начнутся 2 декабря. Это второй визит группы в Эстонию в этом году — предыдущий состоялся в апреле во время совместных учений с эстонскими ВМС.