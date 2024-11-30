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30 ноября, 19:49

В Эстонию прибыли шесть ударных кораблей НАТО

Шесть кораблей НАТО прибыли в Таллин для учений

Британский фрегат HMS Iron Duke. Обложка © flickr / PRA Images

Британский фрегат HMS Iron Duke. Обложка © flickr / PRA Images

Шесть кораблей первой постоянной военно-морской группы НАТО прибыли в столицу Эстонии Таллин, сообщила телерадиокомпания ERR. Среди судов — британский фрегат HMS Iron Duke, который прибыл первым, а также норвежский штабной корабль HNoMS Maud, французский фрегат FS Auvergne, нидерландский HNLMS Van Amstel, бельгийский BNS Louise-Marie и патрульный корабль FS Commandant Blaison.

Главнокомандующий ВМС Эстонии Иво Вярк подчеркнул, что эта группа кораблей является ключевой ударной силой военно-морских сил НАТО, а их прибытие связано с региональными оборонительными планами альянса.

Патрульный корабль FS Commandant Blaison примет участие в учениях «Молния» (Pikne), которые начнутся 2 декабря. Это второй визит группы в Эстонию в этом году — предыдущий состоялся в апреле во время совместных учений с эстонскими ВМС.

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Ранее стало известно, что британские солдаты оказались не готовы к испытаниям холодом во время натовских военных учений, проводившихся в Финляндии. Заместитель командира британского 19-го артиллерийского полка майор Дэвид Мортимер рассказал, что учения оказались просто невыносимыми и погода напоминала условия Арктики. Майор посетовал, что невозможно нормально воевать, когда на улице минус 15.

Артём Гапоненко
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