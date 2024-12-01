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30 ноября, 23:43

Металлическая птица рухнула на зрителей в ходе рождественского фестиваля во Франции

При падении фигуры железной птицы на фестивале во Франции пострадали 13 человек

Большая металлическая фигура птицы рухнула на толпу зрителей во время рождественского фестиваля в коммуне Трувиль-Сюр-Мер на севере Франции. В результате происшествия 13 человек получили травмы, пишет газета Ouest France.

Участников фестиваля оперативно эвакуировали с места происшествия, а для ликвидации последствий были привлечены спасательные службы, полиция и военные.

Рухнувшая металлическая птица на рождественском фестивале во Франции. Видео © Х / Le Pays d'Auge

Организаторы фестиваля не сообщают, что стало причиной обрушения конструкции. Расследование инцидента уже начато.

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Ранее Life.ru сообщал о происшествии на юго-западе Эквадора в провинции Санта-Елена. Военный самолёт потерпел крушение, выполняя учебный полёт, и рухнул на оживлённую улицу, прямо на проезжую часть. На появившихся в Сети кадрах видно, как самолёт падает на проезжую часть прямиком на автомобиль. Также от удара отбросило мотоциклиста. Известно, что погибли двое военных, которые находились внутри судна. Два водителя пострадали.

Обложка ©

Х / Le Pays d'Auge

Артём Гапоненко
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