Военный самолёт рухнул на оживлённую улицу в Эквадоре, есть жертвы
Женщина-капитан и курсант погибли при крушении военного самолёта в Эквадоре
Военный самолёт потерпел крушение в Эквадоре, он рухнул на оживлённую улицу. Обложка © X / fl360aero
Военный самолёт потерпел крушение на юго-западе Эквадора в провинции Санта-Елена. Воздушное судно выполняло учебный полёт и внезапно рухнуло на оживлённую улицу — прямо на проезжую часть. В результате ЧП есть раненые и погибшие, пишет Daily Mail.
Военный самолёт потерпел крушение в Эквадоре, он рухнул на оживлённую улицу. Видео © X / fl360aero
На появившихся в Сети кадрах вино, как самолёт падает на проезжую часть прямиком на автомобиль. Также от удара отбросило мотоциклиста. Известно, что погибли двое военных, которые находились внутри судна. Два водителя пострадали.
По информации издания, погибшими оказались капитан Диана Руис и курсант Хуан Пачеко. Она была известна, как первая женщина-пилот, летавшая на сверхзвуковом истребителе ВВС Cheetah.
Ранее Life.ru писал о другом крупном авиационном происшествии. 24 ноября Sukhoi Superjet 100-95LR, прилетевший из Сочи, вспыхнул в Анталье сразу после посадки в турецком аэропорту. На борту находилось 6 членов экипажа и 89 пассажиров, которых эвакуировали по надувным трапам. В компании «Азимут», которая владеет самолётом, доложили, что возгорание произошло из-за повреждения топливного бака.