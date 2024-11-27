Военный самолёт рухнул на оживлённую улицу в Эквадоре, есть жертвы

Военный самолёт потерпел крушение на юго-западе Эквадора в провинции Санта-Елена. Воздушное судно выполняло учебный полёт и внезапно рухнуло на оживлённую улицу — прямо на проезжую часть. В результате ЧП есть раненые и погибшие, пишет Daily Mail.

Военный самолёт потерпел крушение в Эквадоре, он рухнул на оживлённую улицу. Видео © X / fl360aero

На появившихся в Сети кадрах вино, как самолёт падает на проезжую часть прямиком на автомобиль. Также от удара отбросило мотоциклиста. Известно, что погибли двое военных, которые находились внутри судна. Два водителя пострадали.

По информации издания, погибшими оказались капитан Диана Руис и курсант Хуан Пачеко. Она была известна, как первая женщина-пилот, летавшая на сверхзвуковом истребителе ВВС Cheetah.