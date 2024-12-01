Норвегия открыла центр десантных операций НАТО для борьбы с Россией в Арктике
Newsweek: В Норвегии открыт центр операций НАТО для противодействия РФ в Арктике
На севере Норвегии был открыт новый центр десантных операций, направленный на усиление противодействия России в Арктическом регионе. Этот шаг стал частью расширенной военной подготовки, связанной с усилением НАТО в данном стратегическом районе, пишет Newsweek.
Центр, расположенный в Сёррейсе, специализируется на подготовке контингентов США, Великобритании и Нидерландов. Отмечается, что у Норвегии нет собственных десантных войск, однако в регионе базируются некоторые её специальные подразделения.
Министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам подчеркнул важность проведения совместных тренировок с союзниками, чтобы эффективно защищать страну и Северный регион от возможной угрозы.
Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский согласился на мир с Россией без немедленного возвращения утраченных территорий в обмен на членство Украины в НАТО. Также он отметил, что в дальнейшем намерен работать над вопросом возврата земель «дипломатическим путём».
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