Норвегия открыла центр десантных операций НАТО для борьбы с Россией в Арктике

На севере Норвегии был открыт новый центр десантных операций, направленный на усиление противодействия России в Арктическом регионе. Этот шаг стал частью расширенной военной подготовки, связанной с усилением НАТО в данном стратегическом районе, пишет Newsweek.

Центр, расположенный в Сёррейсе, специализируется на подготовке контингентов США, Великобритании и Нидерландов. Отмечается, что у Норвегии нет собственных десантных войск, однако в регионе базируются некоторые её специальные подразделения.

Министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам подчеркнул важность проведения совместных тренировок с союзниками, чтобы эффективно защищать страну и Северный регион от возможной угрозы.