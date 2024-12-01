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1 декабря, 04:00

Раздуваем кошелёк: Юрист описал Life.ru плюсы для пенсионеров от статуса самозанятых

Юрист Виноградов: Статус самозанятого не влияет на пенсионные льготы и субсидии

Работающим пенсионерам может быть выгодно оформить себе статус самозанятого. Обложка © freepik

Работающим пенсионерам может быть выгодно оформить себе статус самозанятого. Обложка © freepik

Люди, которые продолжают трудовую деятельность после выхода на пенсию, могут рассмотреть вариант оформления статуса самозанятого. Такое развитие событий имеет ряд преимуществ, которые в беседе с Life.ru перечислил доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Одним из основных является то, что получение дохода как самозанятого не влияет на размер пенсии. В отличие от пенсионеров, которые работают по трудовому договору или заключили гражданско-правовой контракт, самозанятые сохраняют право на индексацию выплат. Это выгодно тем, кто не желает терять деньги от государства в случае официального трудоустройства.

«Более того, если самозанятый пенсионер добровольно не будет выплачивать страховые взносы, то пенсия будет начисляться с учётом индексации — в отличие от пенсии тех, кто оформил ИП, заключил договор гражданско-правового характера или трудовой договор. В этих случаях пенсионеры считаются работающими и не имеют право на индексацию пенсии», — отметил специалист.

Кроме того, статус самозанятого не влияет на различные социальные льготы и субсидии, такие как скидки на лекарства или проезд, а также возможность получения материальной помощи. Однако важно учитывать, что если доход пенсионера, включая пенсию и заработок как самозанятого, превышает определённый порог, льготы могут быть отменены.

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Ранее пенсионерам напомнили о льготах и выплатах, требующих подачи заявления. Многие пособия, такие как ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), не предоставляются автоматически и требуют от граждан активных действий. На неё могут рассчитывать федеральные льготники, включая ветеранов, инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Кроме того, пенсионеры могут компенсировать оплату жилищно-коммунальных услуг, если расходы на коммуналку выше максимально допустимой части месячного дохода.

Ольга Годуненко
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