Раздуваем кошелёк: Юрист описал Life.ru плюсы для пенсионеров от статуса самозанятых

Люди, которые продолжают трудовую деятельность после выхода на пенсию, могут рассмотреть вариант оформления статуса самозанятого. Такое развитие событий имеет ряд преимуществ, которые в беседе с Life.ru перечислил доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Одним из основных является то, что получение дохода как самозанятого не влияет на размер пенсии. В отличие от пенсионеров, которые работают по трудовому договору или заключили гражданско-правовой контракт, самозанятые сохраняют право на индексацию выплат. Это выгодно тем, кто не желает терять деньги от государства в случае официального трудоустройства.

«Более того, если самозанятый пенсионер добровольно не будет выплачивать страховые взносы, то пенсия будет начисляться с учётом индексации — в отличие от пенсии тех, кто оформил ИП, заключил договор гражданско-правового характера или трудовой договор. В этих случаях пенсионеры считаются работающими и не имеют право на индексацию пенсии», — отметил специалист.

Кроме того, статус самозанятого не влияет на различные социальные льготы и субсидии, такие как скидки на лекарства или проезд, а также возможность получения материальной помощи. Однако важно учитывать, что если доход пенсионера, включая пенсию и заработок как самозанятого, превышает определённый порог, льготы могут быть отменены.