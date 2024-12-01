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1 декабря, 04:28

Сохранить нельзя заменить: Россиянам рассказали, как быть со СНИЛС старого образца

Соцфонд РФ: Старый образец СНИЛС является действующим и не нуждается в замене

Россияне со старыми образцами свидетельств обязательного пенсионного страхования могут сохранить документ, так как он не нуждается в замене. Соответствующую памятку для граждан РФ выпустили в Социальном фонде.

«Все выданные страховые свидетельства являются действующими», — цитирует СФР РИА «Новости».

В фонде напомнили, что новый образец СНИЛС отражает ту же информацию, что и старый. Документ содержит имя и отчество человека, дату и место его рождения, а также сам страховой номер индивидуального лицевого счёта. Эта информация может предоставляться человеку как в электронном, так и в бумажном уведомлении.

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А вот российские пенсионеры скоро могут обзавестись электронными удостоверениями. По задумке Минтруда РФ, свидетельство с QR-кодом позволит им подтверждать льготный статус. Инициативу ведомства планируется запустить уже в 2025 году.

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ТАСС / Николай Гынгазов

Илья Пушкарев
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