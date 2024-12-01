Сохранить нельзя заменить: Россиянам рассказали, как быть со СНИЛС старого образца
Соцфонд РФ: Старый образец СНИЛС является действующим и не нуждается в замене
Россияне со старыми образцами свидетельств обязательного пенсионного страхования могут сохранить документ, так как он не нуждается в замене. Соответствующую памятку для граждан РФ выпустили в Социальном фонде.
«Все выданные страховые свидетельства являются действующими», — цитирует СФР РИА «Новости».
В фонде напомнили, что новый образец СНИЛС отражает ту же информацию, что и старый. Документ содержит имя и отчество человека, дату и место его рождения, а также сам страховой номер индивидуального лицевого счёта. Эта информация может предоставляться человеку как в электронном, так и в бумажном уведомлении.
А вот российские пенсионеры скоро могут обзавестись электронными удостоверениями. По задумке Минтруда РФ, свидетельство с QR-кодом позволит им подтверждать льготный статус. Инициативу ведомства планируется запустить уже в 2025 году.
ТАСС / Николай Гынгазов