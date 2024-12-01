«Станет не только красивой»: Врач назвал главную пользу лечебной ходьбы

Движение — это основа жизни, а правильное движение — это путь к укреплению здоровья. Освоив технику правильной ходьбы, можно превратить каждую прогулку в полезную терапию, отметил главный врач Университетской клинической больницы № 5 Клинического центра наук о здоровье при Первом МГМУ имени И.М. Сеченова Алексей Коваленко в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, быстрая ходьба с наклоном головы вперёд, полусогнутыми ногами и руками, отведёнными назад, становится привычкой. При этом организм, пытаясь компенсировать неправильное положение тела, активирует неподходящие группы мышц, что вызывает дискомфорт.

«Надо подключать мускулатуру, которая долгое время не работала. Необходима лечебная ходьба, которую надо изучать с инструктором. Всего несколько занятий, и ваша походка станет не только красивой, но и, что особенно важно, полезной для вашего самочувствия», — заявил врач.

Ключевые элементы лечебной ходьбы — это ровная осанка и правильное распределение веса. Скандинавские палки могут быть полезным дополнением, поскольку помогают равномерно распределять нагрузку.