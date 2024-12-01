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1 декабря, 04:41

Мичков третий раз в сезоне НХЛ принёс «Филадельфии» победу в овертайме

«Филадельфия Флайерз» победила «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе проигравших шайбы на счету Дилана Холлоуэя (52-я минуту) и Джейка Нейбурса (60). У победителей отличились Оуэн Типпетт (10), Тайсон Ферстер (43), Матвей Мичков, забросивший шайбу в дополнительной пятиминутке.

Победный гол Матвея Мичкова в овертайме игры с «Сент-Луисом». Видео © X /
Philadelphia Flyers

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Для 19-летнего россиянина, проводящий дебютный сезон в НХЛ, это третий победный гол в овертайме. Ранее он приносил победы в играх с «Оттавой Сенаторз» и «Чикаго Блэкхокс». Всего в 23 матчах он набрал 19 очков (9 голов и 10 передач) и возглавляет таблицу бомбардиров среди новичков, опережая Логана Станковена из «Даллас Старз» на четыре очка (15, 4+11).

Обложка ©

X / Philadelphia Flyers

Артур Лапсаков
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