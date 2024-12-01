Мичков третий раз в сезоне НХЛ принёс «Филадельфии» победу в овертайме

Для 19-летнего россиянина, проводящий дебютный сезон в НХЛ, это третий победный гол в овертайме. Ранее он приносил победы в играх с «Оттавой Сенаторз» и «Чикаго Блэкхокс». Всего в 23 матчах он набрал 19 очков (9 голов и 10 передач) и возглавляет таблицу бомбардиров среди новичков, опережая Логана Станковена из «Даллас Старз» на четыре очка (15, 4+11).