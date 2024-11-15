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Регион
15 ноября, 03:53

Мичков на последней минуте овертайма принёс «Филадельфии» победу над «Оттавой»

«Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.

Победную шайбу на последней минуте дополнительной пятиминутке забросил нападающий Матвей Мичков. Защитник Егор Замула отметился результативной передачей, а вратарь Иван Федотов отразил 32 из 36 бросков.

Победный гол Матвея Мичкова в овертайме игры с «Оттавой». Видео © X / Philadelphia Flyers

Это шестой гол 19-летнего Мичкова в 15 матчах регулярного сезона. Напомним, россиянин дебютировал в нынешнем розыгрыше НХЛ, перебравшись в «Филадельфию» из СКА.

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Ранее нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин повторил достижение Уэйна Гретцки в НХЛ. Россиянин набрал очки в восьми домашних играх подряд в пяти сезонах в лиге. В нынешней регулярке 33-летний хоккеист преодолел планку в 800 набранных очков.

Обложка ©

X / Philadelphia Flyers

Артур Лапсаков
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