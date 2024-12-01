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1 декабря, 05:12

Гибель ребёнка и 29 БПЛА: Что известно о массированной атаке ВСУ на Россию в ночь на 1 декабря

Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 29 украинских БПЛА над регионами России

Противовоздушная оборона за ночь уничтожила и перехватила 29 украинских беспилотников самолётного типа над четырьмя регионами России. Об этом доложило Минобороны РФ утром 1 декабря.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов», – рассказали в ведомстве.

Наиболее массированной атаке подверглась территория Брянской области – там перехвачено и уничтожено 20 БПЛА. Ещё семь было сбито над территорией Калужской и по одному над Смоленской и Курской областями.

Силы ПВО уничтожили десять дронов ВСУ на подлёте к Брянску
Силы ПВО уничтожили десять дронов ВСУ на подлёте к Брянску

Ранее сегодня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ребёнок погиб в результате атаки ВСУ беспилотниками в Стародубском районе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sspopov

Андрей Бражников
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