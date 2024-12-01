Гибель ребёнка и 29 БПЛА: Что известно о массированной атаке ВСУ на Россию в ночь на 1 декабря

Противовоздушная оборона за ночь уничтожила и перехватила 29 украинских беспилотников самолётного типа над четырьмя регионами России. Об этом доложило Минобороны РФ утром 1 декабря.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов», – рассказали в ведомстве.

Наиболее массированной атаке подверглась территория Брянской области – там перехвачено и уничтожено 20 БПЛА. Ещё семь было сбито над территорией Калужской и по одному над Смоленской и Курской областями.