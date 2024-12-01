Кандидат в президенты Польши обещал избавить народ от войны с Россией
Кандидат в президенты Ментцен: Польша не будет воевать за Крым и Донбасс
Славомир Ментцен. Обложка © Wikipedia / Adrian Grycuk
Польша не будет участвовать в войне с Россией за Крым и Донбасс, а солдаты не поедут на Украину, заявил кандидат в президенты Польши от партии «Конфедерация» Славомир Ментцен. Политик планирует заняться данными вопросами в случае своего избрания.
«Я бы также хотел, чтобы Польша была гордой, суверенной, которая сама принимает решения, которая не должна спрашивать согласия Берлина, Брюсселя или Вашингтона по каждому вопросу, которая гордится своей прекрасной историей, проводит серьёзную историческую политику, проводит напористую внешнюю политику», — приводит слова Ментцена издание Do Rzeczy.
Кандидат в президенты считает, что Польша должна быть «с сильной армией, которая охраняет и защищает страну, а не других», участвуя в чужом конфликте.
Ранее в Польше заявляли, что отправка контингента НАТО на Украину возможно, но сейчас не лучшее время для этого. По словам главы Бюро национальной безопасности Польши Яцека Сивера, в этом нет особой нужны. Конфликт можно решить с помощью поддержки киевского режима и давления на Россию.