Кандидат в президенты Польши обещал избавить народ от войны с Россией

Польша не будет участвовать в войне с Россией за Крым и Донбасс, а солдаты не поедут на Украину, заявил кандидат в президенты Польши от партии «Конфедерация» Славомир Ментцен. Политик планирует заняться данными вопросами в случае своего избрания.

«Я бы также хотел, чтобы Польша была гордой, суверенной, которая сама принимает решения, которая не должна спрашивать согласия Берлина, Брюсселя или Вашингтона по каждому вопросу, которая гордится своей прекрасной историей, проводит серьёзную историческую политику, проводит напористую внешнюю политику», — приводит слова Ментцена издание Do Rzeczy.

Кандидат в президенты считает, что Польша должна быть «с сильной армией, которая охраняет и защищает страну, а не других», участвуя в чужом конфликте.