Премьер Польши Туск считает, что ближайшие недели станут решающими для Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что ближайшие недели станут решающими в конфликте на Украине. Об этом он заявил, критикуя Запад за попытки наладить «телефонную дипломатию» с Россией.

«Следующие недели будут решающими не только для конфликта [на Украине], но и для нашего будущего», — написал Туск в соцсети X.