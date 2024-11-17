Премьер Польши Туск считает, что ближайшие недели станут решающими для Украины
Дональд Туск. Обложка © ТАСС / ЕРА
Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что ближайшие недели станут решающими в конфликте на Украине. Об этом он заявил, критикуя Запад за попытки наладить «телефонную дипломатию» с Россией.
«Следующие недели будут решающими не только для конфликта [на Украине], но и для нашего будущего», — написал Туск в соцсети X.
Политик подверг критике канцлера ФРГ Олафа Шольца за его звонок президенту России Владимиру Путину. По словам Туска, «телефонная дипломатия» не сможет заменить «не может заменить реальную поддержку Украины Западом».
Как сообщал Life.ru, 15 ноября Владимир Путин впервые с декабря 2022 года поговорил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем. Беседа состоялась по инициативе Берлина и продлилась час, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, весьма откровенные переговоры прошли в деловой атмосфере.