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1 декабря, 06:45

Пекин объяснил цель патруля из российских Ту-95 и китайских Хун-6 над Японским морем

МО КНР: Совместные патрулирования РФ и КНР не направлены против третьих стран

Совместные патрулирования, проводимые Россией и Китаем над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, западной частью Тихого океана, не направлены против третьих стран. Они также не имеют отношения к текущей международной и региональной ситуации, заявил официальный представитель Минобороны Китая Чжан Сяоган.

«Эффективно протестировали и повысили возможности ВВС двух стран по совместным тренировкам и операциям»,говорится в заявлении Сяогана в аккаунте ведомства в социальной сети WeChat.

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Министр обороны Китая уточнил, что такие совместные воздушные стратегические патрулирования являются «рутинной частью ежегодного плана сотрудничества». Эти действия не направлены «против третьих стран» и не связаны с текущими международными и региональными событиями.

ВКС России и ВВС Китая провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Видео © Минобороны РФ

Напомним, что с 29 по 30 ноября ВКС России осуществили совместные патрулирования с ВВС Китая в Японском море и западной части Тихого океана. Их провели в рамках ежегодного плана взаимодействия. Это было уже девятое совместное стратегическое воздушное патрулирование в районе Японского моря.

Обложка ©

Минобороны РФ

Наталья Афонина
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