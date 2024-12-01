Пекин объяснил цель патруля из российских Ту-95 и китайских Хун-6 над Японским морем

Совместные патрулирования, проводимые Россией и Китаем над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, западной частью Тихого океана, не направлены против третьих стран. Они также не имеют отношения к текущей международной и региональной ситуации, заявил официальный представитель Минобороны Китая Чжан Сяоган.

«Эффективно протестировали и повысили возможности ВВС двух стран по совместным тренировкам и операциям», — говорится в заявлении Сяогана в аккаунте ведомства в социальной сети WeChat.

Министр обороны Китая уточнил, что такие совместные воздушные стратегические патрулирования являются «рутинной частью ежегодного плана сотрудничества». Эти действия не направлены «против третьих стран» и не связаны с текущими международными и региональными событиями.

ВКС России и ВВС Китая провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Видео © Минобороны РФ