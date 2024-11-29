Авиация РФ и Китая провела плановое патрулирование над Японским морем
Российская авиация провела плановое стратегическое патрулирование в районе Японского моря совместно с китайскими коллегами. Об этом доложили в Минобороны КНР.
Сообщается, что в рамках ежегодного плана взаимодействия военные двух государств реализовали девятое совместное стратегическое воздушное патрулирование в районе Японского моря.
Напомним, в октябре Китай начал масштабные военные учения «Совместный меч – 2024В» неподалёку от побережья Тайваня. В манёврах принимали участие ВМС, авиация, сухопутные и ракетные войска. Тайвань из-за этого созвал экстренное совещание по национальной безопасности. К настоящему времени Пекин уже отчитался об окончании учений. Эксперты считают данные учения последним китайским предупреждением.
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