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Китаевед — про учения КНР у Тайваня: Не последнее, а очередное китайское предупреждение

Китаевед Тавровский: Учения КНР у Тайваня носят ритуальный характер

14 октября, 12:56
Расположение НОАК вокруг Тайваня. Обложка © 中国军网

Расположение НОАК вокруг Тайваня. Обложка © 中国军网

Масштабные военные учения «Совместный меч – 2024В» КНР вблизи побережья Тайваня — это не последнее, это очередное китайское предупреждение. Манёвры носят ритуальный или профилактический характер. Об этом в беседе с Life.ru заявил китаевед, заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Юрий Тавровский.

«Дело в том, что такие учения начались после знаменитого визита в Тайвань Нэнси Пелоси. И тогда китайцы впервые применили этот приём проведения учений вокруг Тайваня, которые фактически приводят к блокаде острова. И это оказалось очень эффективным методом. И на Тайване почувствовали, что он уязвим», — отмечает эксперт.

По его словам, нынешние учения прошли в ответ на новое заявление тайваньского лидера Лая Циндэ о том, что Тайвань и Китай — это разные политические единицы. Поэтому Китай отвечает в очередной раз «проверенным оружием».

«В любом случае такие военные учения лучше, чем настоящая операция военная. Так что это не первый и не последний раз. И каких-то катастрофических последствий, скорее всего, не будет», — заключил китаевед.

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Напомним, ранее Китай начал масштабные военные учения «Совместный меч – 2024В» вблизи побережья Тайваня. Участие в манёврах принимали ВМС, авиация, сухопутные и ракетные войска. Тайвань из-за этого созвал срочное совещание по нацбезопасности. К настоящему времени Пекин уже отчитался об окончании учений.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Екатерина Хмелева
Екатерина Хмелева
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