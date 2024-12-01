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1 декабря, 07:24

Челябинская Tinder Party закончилась массовой дракой и поножовщиной между подростками

В Челябинске подростка ранили ножом во время массовой драки после вечеринки

Подросток с ножом. Фото © Telegram / 74.RU

Подросток с ножом. Фото © Telegram / 74.RU

В Челябинске есть комплекс «Галактика развлечений», где в субботу вечером проходила вечеринка под названием Tinder Party. Всё было нормально, пока два подростка в порыве ссоры вдруг не схватились за ножи. Об этом сообщает 74.RU со ссылкой на МВД региона.

В результате поножовщины в больнице оказался 16-летний парень с ножевым ранениям. Его 17-летнего оппонента уже доставили в отделение полиции. По словам очевидцев, жертв не было, однако пострадавшему пробили артерию, из-за чего вокруг него растеклась лужа крови. Известно, что участники драки даже не были знакомы между собой.

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В Чебоксарах шестиклассник попытался напасть с ножом на учителя

Ранее в Приморском крае полуголый мужик напал с ножом на сотрудников полиции. В ходе задержания 30-летнего дебошира один полицейский получил 2 ножевых ранения, второй — удар по голове. Сам преступник уже привлекался по уголовной статье.

Владимир Озеров
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