Челябинская Tinder Party закончилась массовой дракой и поножовщиной между подростками

В Челябинске есть комплекс «Галактика развлечений», где в субботу вечером проходила вечеринка под названием Tinder Party. Всё было нормально, пока два подростка в порыве ссоры вдруг не схватились за ножи. Об этом сообщает 74.RU со ссылкой на МВД региона.

В результате поножовщины в больнице оказался 16-летний парень с ножевым ранениям. Его 17-летнего оппонента уже доставили в отделение полиции. По словам очевидцев, жертв не было, однако пострадавшему пробили артерию, из-за чего вокруг него растеклась лужа крови. Известно, что участники драки даже не были знакомы между собой.