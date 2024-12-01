Армия Сирии за три дня ликвидировала около тысячи террористов

Сирийская армия ликвидировала около тысячи боевиков во время боевых действий с группировкой «Джебхат ан-Нусра»*, атаковавшей позиции солдат. Об этом рассказала генеральная дирекция радио и телевидения САР.

Отражение террористической атаки продолжалось в течение трёх дней, отмечается в заявлении. Также сирийские военнослужащие отбросили назад боевиков, которые попытались прорвать оборону и занять районы на севере провинции Хама. В результате успешных действий ВС Сирии уничтожено несколько десятков террористов, сообщает Минобороны страны в соцсети.

«Подразделения наших вооружённых сил, действовавшие в северной части [провинции] Хама минувшей ночью, укрепили линию обороны огневой мощью и техникой, противостояли террористическим организациям и не позволяли им добиться прорыва», — сказано в тексте.

Там подчёркивается, что сирийские военные также смогли установить контроль над несколькими стратегически важными районами, среди которых Калаат эль-Мадик и Маардас.

Ранее также сообщалось, что Сирийская армия готовится к нанесению контрудара по позициям исламистов для возвращения утраченных территорий на севере республики. В Минобороны страны надеются вернуть в скором времени контроль над всеми землями в северных провинциях.