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1 декабря, 08:29

Армия Сирии за три дня ликвидировала около тысячи террористов

ТВ: Армия Сирии уничтожила около тысячи боевиков «Джебхат ан-Нусра»*

Сирийская армия ликвидировала около тысячи боевиков во время боевых действий с группировкой «Джебхат ан-Нусра»*, атаковавшей позиции солдат. Об этом рассказала генеральная дирекция радио и телевидения САР.

Отражение террористической атаки продолжалось в течение трёх дней, отмечается в заявлении. Также сирийские военнослужащие отбросили назад боевиков, которые попытались прорвать оборону и занять районы на севере провинции Хама. В результате успешных действий ВС Сирии уничтожено несколько десятков террористов, сообщает Минобороны страны в соцсети.

«Подразделения наших вооружённых сил, действовавшие в северной части [провинции] Хама минувшей ночью, укрепили линию обороны огневой мощью и техникой, противостояли террористическим организациям и не позволяли им добиться прорыва», — сказано в тексте.

Там подчёркивается, что сирийские военные также смогли установить контроль над несколькими стратегически важными районами, среди которых Калаат эль-Мадик и Маардас.

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Ранее также сообщалось, что Сирийская армия готовится к нанесению контрудара по позициям исламистов для возвращения утраченных территорий на севере республики. В Минобороны страны надеются вернуть в скором времени контроль над всеми землями в северных провинциях.

* Террористическая организация, запрещённая в России по решению Верховного суда.

Обложка ©

ТАСС / ЯП /ВФ

Татьяна Миссуми
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