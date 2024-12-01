Армия Сирии за три дня ликвидировала около тысячи террористов
ТВ: Армия Сирии уничтожила около тысячи боевиков «Джебхат ан-Нусра»*
Сирийская армия ликвидировала около тысячи боевиков во время боевых действий с группировкой «Джебхат ан-Нусра»*, атаковавшей позиции солдат. Об этом рассказала генеральная дирекция радио и телевидения САР.
Отражение террористической атаки продолжалось в течение трёх дней, отмечается в заявлении. Также сирийские военнослужащие отбросили назад боевиков, которые попытались прорвать оборону и занять районы на севере провинции Хама. В результате успешных действий ВС Сирии уничтожено несколько десятков террористов, сообщает Минобороны страны в соцсети.
«Подразделения наших вооружённых сил, действовавшие в северной части [провинции] Хама минувшей ночью, укрепили линию обороны огневой мощью и техникой, противостояли террористическим организациям и не позволяли им добиться прорыва», — сказано в тексте.
Там подчёркивается, что сирийские военные также смогли установить контроль над несколькими стратегически важными районами, среди которых Калаат эль-Мадик и Маардас.
Ранее также сообщалось, что Сирийская армия готовится к нанесению контрудара по позициям исламистов для возвращения утраченных территорий на севере республики. В Минобороны страны надеются вернуть в скором времени контроль над всеми землями в северных провинциях.
* Террористическая организация, запрещённая в России по решению Верховного суда.
ТАСС / ЯП /ВФ