«Орешник» (ракета)
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1 декабря, 08:39

НАТО раскритиковали за серьёзную глупость после удара России по штабу «‎Кракена»

Эксперт Шрайвер назвал глупостью поведение НАТО после удара ВС России в Харькове

Американский эксперт Уилл Шрайвер уверен, что западные страны ведут себя очень глупо, не замечая точные удары ВС РФ по местам дислокации иностранных военных специалистов и продолжая отправлять своих людей на Украину. Об этом он написал в соцсети Х.

«Очевидно, что для персонала США/НАТО на Украине «сезон открыт». Готова ли НАТО восполнить потери и, возможно, даже нарастить свои силы на Украине, как предлагают многие страны-члены? Глупость — она и есть глупость», — указано в тексте.

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Четверо украинских десантников сдались в плен под Харьковом

Напомним, Минобороны России сообщило о ракетном ударе по штабу украинского спецподразделения Главного управления разведки «Кракен» в Харькове, в результате которого были уничтожены до 40 иностранных специалистов. Основная их часть была гражданами США. Удар был произведён 25 ноября.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Татьяна Миссуми
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