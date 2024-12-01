НАТО раскритиковали за серьёзную глупость после удара России по штабу «‎Кракена»

Американский эксперт Уилл Шрайвер уверен, что западные страны ведут себя очень глупо, не замечая точные удары ВС РФ по местам дислокации иностранных военных специалистов и продолжая отправлять своих людей на Украину. Об этом он написал в соцсети Х.

«Очевидно, что для персонала США/НАТО на Украине «сезон открыт». Готова ли НАТО восполнить потери и, возможно, даже нарастить свои силы на Украине, как предлагают многие страны-члены? Глупость — она и есть глупость», — указано в тексте.