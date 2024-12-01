«Индекс мандарина» взлетел на 23%

В России мандарины стали стоить дороже в преддверии новогодних праздников. Так, один килограмм продукции обойдётся в 252 рубля, что на четверть выше в сравнении со стоимостными показателями за ноябрь прошлого года. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

«Средняя цена килограмма мандаринов — 252 рубля, на 23% выше», — говорится в результатах аналитического отчёта.

Эксперты отметили, что к началу декабря спрос на мандарины вырос на 6%, что также могло подстегнуть цены в сторону увеличения. Рост продаж цитрусовых связан с тем, что содержащийся в них витамин С традиционно воспринимается как способ профилактики ОРВИ и гриппа, полагают авторы исследования.