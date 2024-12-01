«Индекс мандарина» взлетел на 23%
«Платформа ОФД»: В России цена за 1 кг мандаринов за год выросла на 23%
В России мандарины стали стоить дороже в преддверии новогодних праздников. Так, один килограмм продукции обойдётся в 252 рубля, что на четверть выше в сравнении со стоимостными показателями за ноябрь прошлого года. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».
«Средняя цена килограмма мандаринов — 252 рубля, на 23% выше», — говорится в результатах аналитического отчёта.
Эксперты отметили, что к началу декабря спрос на мандарины вырос на 6%, что также могло подстегнуть цены в сторону увеличения. Рост продаж цитрусовых связан с тем, что содержащийся в них витамин С традиционно воспринимается как способ профилактики ОРВИ и гриппа, полагают авторы исследования.
Также сообщалось, что один из крупнейших производителей майонеза в России, компания «Эссен Продакшн АГ» (известная брендами «Махеевъ», «Добрая хозяйка» и другими), уведомила ритейлеров о планируемом повышении отпускных цен с 15 декабря 2024 года. Повышение затронет 21 наименование майонеза (на 2,9–10%), четыре вида майонезных соусов (на 5–14,6%) и два типа томатной пасты (на 5–10%).
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