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1 декабря, 09:35

Солдаты ВСУ устроили массовое дезертирство, обогнав показатели прошлых лет

FT: За 10 месяцев на Украине было возбуждено 60 тысяч дел о дезертирстве

Шестьдесят тысяч уголовных дел инициировали на Украине за десять месяцев 2024 года. Все они коснулись дезертирства и превзошли почти в два раза показатели предыдущих двух лет, сообщает Financial Times (FT).

Рост дезертирства усугубил положение ВСУ и поспособствовал успешным действиям российских войск на фронте осенью 2024 года. Также отсутствие ротации в киевской армии начало отпугивать людей от службы.

По словам одного чиновника Генерального штаба ВСУ, большинство случаев дезертирства связано именно с усталостью бойцов, включая пехотинцев и штурмовиков.

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Ранее Life.ru сообщал, что за последние десять месяцев из армии ВСУ сбежало огромное количество людей. Количество уже превысили показатели за всё предыдущее время конфликта. Бойцы начали активно уходить из подразделения в Угледаре из-за нехватки оружия.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Наталья Афонина
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