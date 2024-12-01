Солдаты ВСУ устроили массовое дезертирство, обогнав показатели прошлых лет
FT: За 10 месяцев на Украине было возбуждено 60 тысяч дел о дезертирстве
Шестьдесят тысяч уголовных дел инициировали на Украине за десять месяцев 2024 года. Все они коснулись дезертирства и превзошли почти в два раза показатели предыдущих двух лет, сообщает Financial Times (FT).
Рост дезертирства усугубил положение ВСУ и поспособствовал успешным действиям российских войск на фронте осенью 2024 года. Также отсутствие ротации в киевской армии начало отпугивать людей от службы.
По словам одного чиновника Генерального штаба ВСУ, большинство случаев дезертирства связано именно с усталостью бойцов, включая пехотинцев и штурмовиков.
Ранее Life.ru сообщал, что за последние десять месяцев из армии ВСУ сбежало огромное количество людей. Количество уже превысили показатели за всё предыдущее время конфликта. Бойцы начали активно уходить из подразделения в Угледаре из-за нехватки оружия.
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