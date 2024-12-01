Солдаты ВСУ устроили массовое дезертирство, обогнав показатели прошлых лет

Шестьдесят тысяч уголовных дел инициировали на Украине за десять месяцев 2024 года. Все они коснулись дезертирства и превзошли почти в два раза показатели предыдущих двух лет, сообщает Financial Times (FT).

Рост дезертирства усугубил положение ВСУ и поспособствовал успешным действиям российских войск на фронте осенью 2024 года. Также отсутствие ротации в киевской армии начало отпугивать людей от службы.

По словам одного чиновника Генерального штаба ВСУ, большинство случаев дезертирства связано именно с усталостью бойцов, включая пехотинцев и штурмовиков.