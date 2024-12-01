Арлекин Михайловского театра едва не остался беспалым после гладиаторского поединка

Артист Михайловского театра Роман Волков сломал палец во время боя на репетиции спектакля. Причиной стало неосторожное обращение с гладиаторским мечом, под который он неудачно поставил руку, сообщает Mash на Мойке.

35-летний артист балета в итоге прямо с площадки уехал в больницу, где ему диагностировали открытый перелом указательного пальца со смещением и повреждение сухожилия. Руку «гладиатору» загипсовали и отпустили домой.