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1 декабря, 09:54

Арлекин Михайловского театра едва не остался беспалым после гладиаторского поединка

Артист Михайловского театра сломал палец во время боя на репетиции спектакля

Арлекины в Михайловском театре. Фото © Telegram / Михайловский театр

Арлекины в Михайловском театре. Фото © Telegram / Михайловский театр

Артист Михайловского театра Роман Волков сломал палец во время боя на репетиции спектакля. Причиной стало неосторожное обращение с гладиаторским мечом, под который он неудачно поставил руку, сообщает Mash на Мойке.

35-летний артист балета в итоге прямо с площадки уехал в больницу, где ему диагностировали открытый перелом указательного пальца со смещением и повреждение сухожилия. Руку «гладиатору» загипсовали и отпустили домой.

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Владимир Озеров
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