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1 декабря, 09:52

В Екатеринбурге на 1,5 тыс. квадратах горит цех по производству полистирола

В Екатеринбурге произошёл пожар, пламя охватило цех по производству полистирола и к настоящему моменту распространилось на площади 1500 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пожар в цеху по производству полистирола в Екатеринбурге. Видео © Telegram / Злой Екатеринбург

«В Екатеринбурге сотрудники МЧС России тушат крупный пожар. <...> Площадь пожара в Екатеринбурге увеличилась до 1 500 квадратов», — говорится в публикации.

Как уточнили в МЧС, в тушении пожара задействованы 62 специалиста и 22 единицы техники. Информации о пострадавших пока не поступало.

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Ранее Life.ru сообщал о пожаре в одном из населённых пунктов Калужской области. Причиной возгорания стало падение обломков от сбитого украинского беспилотного аппарата.

Обложка ©

Telegram / Злой Екатеринбург

Юрий Лысенко
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