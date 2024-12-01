В Екатеринбурге на 1,5 тыс. квадратах горит цех по производству полистирола

В Екатеринбурге произошёл пожар, пламя охватило цех по производству полистирола и к настоящему моменту распространилось на площади 1500 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пожар в цеху по производству полистирола в Екатеринбурге. Видео © Telegram / Злой Екатеринбург

«В Екатеринбурге сотрудники МЧС России тушат крупный пожар. <...> Площадь пожара в Екатеринбурге увеличилась до 1 500 квадратов», — говорится в публикации.

Как уточнили в МЧС, в тушении пожара задействованы 62 специалиста и 22 единицы техники. Информации о пострадавших пока не поступало.