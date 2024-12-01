Осень в Москве стала самой тёплой за полтора века
Синоптик Леус заявил, что московская осень стала самой тёплой с 1879 года
Осень в Москве. Фото © Life.ru
В Москве прошедшая осень оказалась самой тёплой за последние 145 лет, средние значения температуры зафиксированы в районе +8 градусов. Об этом сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Осень 2024 года в Москве стала самой тёплой за все время производства инструментальных наблюдений за погодой с 1879 года! Средняя температура воздуха этого сезона составила +8,8°», — написал он.
Леус отметил, что ушедшие осенние месяцы были теплее средних значений на 3,1 градуса. Сентябрь оказался наиболее тёплым в сравнении с прошлыми периодами наблюдений, тогда столбик термометра поднимался до +17 градусов, что на 5 градусов выше климатической нормы. По словам синоптика, ранее лидерами по температурным показателям осени были 1938 и 1974 годы.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в первый зимний месяц россиян ожидает аномально тёплая погода. Необычное потепление будет наблюдаться в Северо-Западном, Центральном и Приволжском федеральном округах, а также на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Такая необычная погода будет обусловлена частым вторжением атлантических воздушных масс в азиатскую часть России. Это явление, по словам Вильфанда, довольно редкое и приводит к значительным изменениям климата.