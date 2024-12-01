У Пескова вызвало вопросы признание Меркель о страхе перед лабрадором Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счёл странным заявление бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что российский лидер Владимир Путин якобы напугал её лабрадором Кони. Это высказывание вызвало у представителя Кремля вопросы и недоумение на фоне отношения к собакам в Европе.

Песков – о Меркель и инциденте с лабрадором. Видео © Телеграм / ЗАРУБИН

«Честно говоря, вызывают вопросы вот эти её утверждения, что, дескать, это была такая непонятная демонстрация силы. Абсолютно странно, потому что, когда в Европе люди совершенно свободно ездят в общественном транспорте с собаками, и собакам разрешают садиться на сиденья в автобусе, с собаками ходят в рестораны. Вдруг, если это собака Путина, то это демонстрация силы. Можно только с недоумением как-то такие слова воспринять», — заметил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованному в его Telegram-канале.

Ранее Ангела Меркель в новой книге мемуаров поделилась своими чувствами, которые она испытала, когда на переговорах с Владимиром Путиным появился его чёрный лабрадор по кличке Кони. Женщина-политик призналась, что боится собак, так как однажды была укушена на ярмарке в Укермарке.