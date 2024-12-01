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1 декабря, 10:48

Аварийные сирены сработают в Краснодаре 2 декабря в 11 утра

В Краснодаре 2 декабря в 11:00 сработают аварийные сирены. Проверка оповещения пройдёт не по всему городу, а только в районах, где в 2024 году было установлено новое оборудование, сообщает единая дежурно-диспетчерская служба города.

«2 декабря пройдёт повторная проверка новой системы оповещения. Завтра в 11:00 в городе вновь зазвучат сирены оповещения. С их помощью будет передано речевое сообщение: «Внимание! Проводится проверка системы оповещения». Услышав сигнал, сохраняйте спокойствие и не допускайте паники, оставайтесь на рабочих местах или дома», — говорится в публикации.

Это вторая проверка краснодарской системы оповещения за последнее время. Первую проводили 20 ноября.

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А в начале октября проверка систем оповещения населения о ЧС проводилась по всей России. Life.ru публиковал ролики с воем сирен, снятые жителями Челябинска, Москвы, Петербурга, Волгограда и других российских городов.

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Shutterstock / FOTODOM / Ireshetnikov54

Юрий Лысенко
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