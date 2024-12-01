Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал разрешение Запада наносить удары вглубь России действиями «в бессильной злобе», совершаемые от безысходности. Он заверил, что зарубежные политики поплатятся за свои решения. Так министр ответил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину на вопрос о неизбежности спецоперации, что подтверждает нарастающая агрессия со стороны США и ЕС.

«Она [СВО] была неизбежна с самого начала, и президент России подробнейшим образом говорил об этом в своём выступлении. Видимо, те, кто сейчас пытаются нагнетать страсти и эскалировать совсем до предела, не читали заявления президента, надо это делать регулярно. Такое выражение есть у нас — «в бессильной злобе», от безысходности. Но то, что они понесут заслуженную кару, в этом никаких сомнений быть не может», — пояснил Лавров.