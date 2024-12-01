82-летний москвич лишился крыши над головой и 24 млн на «секретной работе»
В Москве аферисты выманили у пенсионера 24 млн рублей под видом правоохранителей
В Москве пожилой мужчина лишился 24 миллионов рублей, поверив телефонным мошенникам, которые представились правоохранителями и попросили его помочь с поимкой «преступников». О случившемся пишет столичная прокуратура.
«В начале сентября 82-летнему мужчине позвонил неизвестный якобы из банка и сообщил, что с его счёта похищено 700 тысяч рублей, дело о хищении передали правоохранителям и теперь нужно «держать связь с ними», — уточнили в ведомстве.
Затем пенсионеру позвонил лжеследователь и предложил мужчине присоединиться к «секретной работе». По указке аферистов, мужчина снял со своего счёта 700 тысяч рублей и положил на другой, реквизиты которого ему были предоставлены. Потом мошенники уговорили москвича продать свою квартиру и оплатить услуги риэлтора. Сумку с полученными от сделки 22,5 миллиона рублей пенсионер отдал курьеру.
По словам пострадавшего, аферисты ещё какое-то время звонили и уверяли, что скоро ему вернут деньги, когда «преступников» возьмут с поличным. Когда о «секретной работе» пенсионера узнал его сын, то сразу обратился в полицию. Всего пожилой мужчина потерял 24 миллиона рублей.
Ранее Life.ru опроверг тот факт, что на уловки мошенников ведутся только пенсионеры. Практика показывает, что возраст — далеко не определяющий фактор. Гораздо важнее, в какой обстановке поступил звонок. Согласно статистике, самыми уязвимыми считаются люди, которые спешат на работу или загружены делами. Раздражаясь, что их отвлекают, они могут выдать важную информацию, чтобы как можно скорее отвязаться от собеседника.
Life.ru