82-летний москвич лишился крыши над головой и 24 млн на «секретной работе»

В Москве пожилой мужчина лишился 24 миллионов рублей, поверив телефонным мошенникам, которые представились правоохранителями и попросили его помочь с поимкой «преступников». О случившемся пишет столичная прокуратура.

«В начале сентября 82-летнему мужчине позвонил неизвестный якобы из банка и сообщил, что с его счёта похищено 700 тысяч рублей, дело о хищении передали правоохранителям и теперь нужно «держать связь с ними», — уточнили в ведомстве.

Затем пенсионеру позвонил лжеследователь и предложил мужчине присоединиться к «секретной работе». По указке аферистов, мужчина снял со своего счёта 700 тысяч рублей и положил на другой, реквизиты которого ему были предоставлены. Потом мошенники уговорили москвича продать свою квартиру и оплатить услуги риэлтора. Сумку с полученными от сделки 22,5 миллиона рублей пенсионер отдал курьеру.

По словам пострадавшего, аферисты ещё какое-то время звонили и уверяли, что скоро ему вернут деньги, когда «преступников» возьмут с поличным. Когда о «секретной работе» пенсионера узнал его сын, то сразу обратился в полицию. Всего пожилой мужчина потерял 24 миллиона рублей.