В Кремле заметили важную деталь в разговорах Запада об Украине
Песков: Запад стал реже заявлять о необходимости победы Украины
Запад перестал требовать от Украины победы. Те, кто этого всё же хотят, просто не знают сути действий на фронте, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«На Западе стали реже заявлять о необходимости победы Украины, а те, кто продолжают об этом заявлять, не владеют данными о делах на фронте», — сказал представитель Кремля журналисту Павлу Зарубину.
Ранее Дмитрий Песков объяснил, что Украине в достижении победы не смогут помочь даже разрешённые удары вглубь России. По словам представителя Кремля, данные атаки не изменят ситуацию. Завершить СВО можно только когда РФ достигнет всех своих целей, но когда это произойдёт, Песков определить не смог.
Life.ru