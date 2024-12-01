Запад перестал требовать от Украины победы. Те, кто этого всё же хотят, просто не знают сути действий на фронте, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«На Западе стали реже заявлять о необходимости победы Украины, а те, кто продолжают об этом заявлять, не владеют данными о делах на фронте», — сказал представитель Кремля журналисту Павлу Зарубину.