Военные возможности России и Украины несопоставимы, даже если Киеву разрешат наносить удары по глубине российской территории, это не поможет Незалежной в противостоянии с РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На встрече, посвящённой укреплению связей между индийскими и российскими СМИ, представитель Кремля подчеркнул, что такое разрешение не изменит ситуацию в конфликте.

К слову, ранее Песков заявил, что специальная военная операция завершится, когда будут достигнуты все цели России. Представитель Кремля также добавил, что не может определить, когда это произойдёт. Кроме того, он отметил, что российские военные тщательно мониторят обстановку в свете событий о намерении украинских войск использовать ракеты ATACMS для атак на глубину территории России.