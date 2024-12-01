Бывший канцлер Германии Ангела Меркель фактически позволила втянуть себя в игру против России в 2014 году, тогда атмосфера доверия между ней и российским лидеров Владимиром Путиным начала разрушаться. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, бывали очень сложные у них разговоры, они активно не соглашались в чём-то. Но ведь на неё пришёлся период роста торгово-экономических отношений, реализация крупных проектов. Но потом всё споткнулось об 2014 год и уже тогда атмосфера доверия начала разрушаться... Она фактически дала себя втянуть в игру на попытки всяческого подавления нашей страны», — объяснил представитель Кремля в интервью автору и соведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

Песков также заметил, что в своих мемуарах Меркель подчеркивает, что отрицательно оценивает ГДР. Он убеждён, что бывший канцлер ФРГ «проецировала этот след» из прошлого на будущее своей страны. По его мнению, это неразумно, тем более для политика такого класса.