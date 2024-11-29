Меркель «нашептала» Киеву, когда нужно будет перейти к мирным переговорам
Меркель: Украине нужно будет перейти к мирным переговорам в «хорошей ситуации»
Ангела Меркель. Фото © ТАСС / dpa / Kay Nietfeld
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Украина должна перейти к мирным переговорам только тогда, когда будет находиться в «хорошей ситуации». Поэтому сейчас Киеву следует параллельно с военными путями решения конфликта думать и о дипломатическом.
«Только пока не обязательно их распаковывать. Когда придёт время, всем нужно будет посоветоваться вместе — Украине и её сторонникам», — сообщила Меркель ZDF.
Бывший канцлер также поддержала политику своего преемника Олафа Шольца по конфликту и заявила, что Россия «не должна одержать победу». По её словам, «победа для Украины будет непростой», однако международное сообщество сможет поставить Киев в хорошую ситуацию.
Ранее немецкий политик призвала Киев не принимать решение о переговорах единолично. По её словам, многие страны, которые поддерживают Украину, должны вместе с Киевом решать, когда можно обсуждать с Россией дипломатические пути выхода из конфликта.
Также Life.ru писал, что Меркель в новой книге мемуаров рассказала о своих переговорах с президентом России Владимиром Путиным в качестве канцлера. Политик заявила, что российский лидер якобы намеренно пугал её своим чёрным лабрадором по кличке Кони. Тем не менее Путин вновь извинился перед Меркель за этот инцидент..