Меркель «нашептала» Киеву, когда нужно будет перейти к мирным переговорам

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Украина должна перейти к мирным переговорам только тогда, когда будет находиться в «хорошей ситуации». Поэтому сейчас Киеву следует параллельно с военными путями решения конфликта думать и о дипломатическом.

«Только пока не обязательно их распаковывать. Когда придёт время, всем нужно будет посоветоваться вместе — Украине и её сторонникам», — сообщила Меркель ZDF.

Бывший канцлер также поддержала политику своего преемника Олафа Шольца по конфликту и заявила, что Россия «не должна одержать победу». По её словам, «победа для Украины будет непростой», однако международное сообщество сможет поставить Киев в хорошую ситуацию.

Ранее немецкий политик призвала Киев не принимать решение о переговорах единолично. По её словам, многие страны, которые поддерживают Украину, должны вместе с Киевом решать, когда можно обсуждать с Россией дипломатические пути выхода из конфликта.