В Британии раскрыли 3 главных шага для урегулирования украинского конфликта
Политолог Ливен: Для урегулирования конфликта на Украине существует три пункта
В Великобритании нашли три ключевых шага, которые смогут мирно урегулировать украинский конфликт. Решение предложил британский аналитик Анатоль Ливен. Свои идеи он представил в статье на портале UnHerd.
«Вопрос гарантий Украине, вероятно, является самым сложным из всех, которые придётся решать в ходе мирных переговоров <…> Однако возможны три вещи, и я настоятельно рекомендую, чтобы они легли в основу выдвинутых США мирных предложений и влияния Европы на эти предложения», — заявил политолог.
- Запрет на использование ракет большой дальности для ударов по территории РФ. Также важно сосредоточиться на Украине и качественной помощи Киеву. Страну надо поддержать в плане укрепления оборонительных позиций и снабжения дополнительными вооружениями.
- Отмена ряда западных санкций против России. Например, можно снять ограничения на импорт российского газа. Также есть шанс отменить исключение РФ из банковской системы SWIFT.
- Официальная ротация мирного соглашения представителями стран БРИКС и ООН. Они на данный момент тоже заинтересованы в этом разрешении конфликта.
Напомним, что по словам Зеленского, диалог между Киевом и Москвой может состояться только с участием третьей стороны. Также решить конфликт получится при условии, если Украина будет иметь достаточно сил. На данный момент Незалежная находится в уязвимой позиции.
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