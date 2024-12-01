В Великобритании нашли три ключевых шага, которые смогут мирно урегулировать украинский конфликт. Решение предложил британский аналитик Анатоль Ливен. Свои идеи он представил в статье на портале UnHerd.

«Вопрос гарантий Украине, вероятно, является самым сложным из всех, которые придётся решать в ходе мирных переговоров <…> Однако возможны три вещи, и я настоятельно рекомендую, чтобы они легли в основу выдвинутых США мирных предложений и влияния Европы на эти предложения», — заявил политолог.

Запрет на использование ракет большой дальности для ударов по территории РФ. Также важно сосредоточиться на Украине и качественной помощи Киеву. Страну надо поддержать в плане укрепления оборонительных позиций и снабжения дополнительными вооружениями. Отмена ряда западных санкций против России. Например, можно снять ограничения на импорт российского газа. Также есть шанс отменить исключение РФ из банковской системы SWIFT. Официальная ротация мирного соглашения представителями стран БРИКС и ООН. Они на данный момент тоже заинтересованы в этом разрешении конфликта.