Киев продолжит убеждать Запад в необходимости «тотальной войне до последнего украинца», чтобы сохранить власть «нелегитимного наркомана» Владимира Зеленского. Об этом сообщил в телеграм-канале зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя публикацию The Times, где говорится, что главу киевского режима поддерживают только 16% украинцев, а 60% категорически не хотят видеть его у власти.

«Режим [киевский] будет и дальше настаивать на тотальной войне до последнего украинца и по максимуму тянуть с выборами. Ибо это единственный способ сохранить власть нелегитимного наркомана. Так что лёгких переговоров на эту тему у администрации Трампа с бандеровским режимом не будет. Остановка войны для Зеленских и кo смерти подобна. Это конец их кровавой власти», — написал Медведев.

Он подчеркнул, что западным политикам тоже на руку продолжение противостояния на Украине. Всё это отвлекает европейцев от собственных экономических, социальных и политических проблем, заметил замглавы Совбеза. Не даром «главный дипломат» ЕС Кая Каллас в первый день работы прибыла в Киев вместе с новым главой Евросовета Антониу Кошта. «Радуйтесь, европейцы: хороший выбор, правильные защитники демократии!» — сыронизировал Медведев. Политик объяснил, что заступившее на пост руководство ЕС преследует одну цель – продолжение войны до последнего украинца.

Он также добавил, что по украинскому пути Запад собрался пустить и Грузию, где не утихают «цветные» протесты, а «просроченная «президентша» Грузии, прилежная французская ученица Збигнева Бжезинского безумная тётка Саломе провякала, что не освободит кресло, ибо не признаёт выборы». Медведев напомнил Грузии, что достаточно посмотреть на Киев, чтобы понять весь ужас украинского пути «развития».