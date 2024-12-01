Кадыров: Легендарный спецназ «АХМАТ» пополнился новыми храбецами
Борт с вступившими в «Ахмат» добровольцами вылетел из Грозного
Вступившие в чеченский спецназ «АХМАТ» добровольцы отправились из Грозного в зону СВО по завершении обучения в Российском университете спецназа имени президента РФ Владимира Путина в Гудермесе. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Разман Кадыров.
Отправка вступивших в спецназ «Ахмат» добровольцев из Грозного в Курскую область. Видео © Telegram / Kadyrov_95
«Легендарный спецназ «АХМАТ» пополнился храбрыми сыновьями нашего великого Отечества. Очередной борт с воинами вылетел сегодня из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Среди них представители различных регионов России, в том числе Чеченской Республики, которые решили всецело посвятить себя борьбе с укронатовскими бандитами», — говорится в публикации.
Глава республики добавил, что все добровольцы прошли обучение у инструкторов Российского университета спецназа имени Владимира Путина, а расходы на дорогу и обмундирование взял на себя фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Перед вылетом напутственные слова бойцам произнесли председатель правительства Чечни Магомед Даудов, руководитель МВД республики Аслан Ирасханов, глава Грозненского линейного отдела МВД на транспорте Али Тагиров и начальник ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обслуживания» регионального МВД Роман Сулейманов.
Об отправке предыдущей партии вступивших в «Ахмат» добровольцев в зону СВО стало известно 30 октября. Как рассказал тогда Рамзан Кадыров, новобранцы поступали из Ростова-на-Дону, Крыма, Мурманска, Челябинска, а также Уфы, Пятигорска и многих других городов нашей страны.
Telegram / Kadyrov_95