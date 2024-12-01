Кадыров: Легендарный спецназ «АХМАТ» пополнился новыми храбецами

Вступившие в чеченский спецназ «АХМАТ» добровольцы отправились из Грозного в зону СВО по завершении обучения в Российском университете спецназа имени президента РФ Владимира Путина в Гудермесе. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Разман Кадыров.

Отправка вступивших в спецназ «Ахмат» добровольцев из Грозного в Курскую область. Видео © Telegram / Kadyrov_95

«Легендарный спецназ «АХМАТ» пополнился храбрыми сыновьями нашего великого Отечества. Очередной борт с воинами вылетел сегодня из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Среди них представители различных регионов России, в том числе Чеченской Республики, которые решили всецело посвятить себя борьбе с укронатовскими бандитами», — говорится в публикации.

Глава республики добавил, что все добровольцы прошли обучение у инструкторов Российского университета спецназа имени Владимира Путина, а расходы на дорогу и обмундирование взял на себя фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Перед вылетом напутственные слова бойцам произнесли председатель правительства Чечни Магомед Даудов, руководитель МВД республики Аслан Ирасханов, глава Грозненского линейного отдела МВД на транспорте Али Тагиров и начальник ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обслуживания» регионального МВД Роман Сулейманов.