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1 декабря, 12:54

Кадыров: Легендарный спецназ «АХМАТ» пополнился новыми храбецами

Борт с вступившими в «Ахмат» добровольцами вылетел из Грозного

Вступившие в чеченский спецназ «АХМАТ» добровольцы отправились из Грозного в зону СВО по завершении обучения в Российском университете спецназа имени президента РФ Владимира Путина в Гудермесе. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Разман Кадыров.

Отправка вступивших в спецназ «Ахмат» добровольцев из Грозного в Курскую область. Видео © Telegram / Kadyrov_95

«Легендарный спецназ «АХМАТ» пополнился храбрыми сыновьями нашего великого Отечества. Очередной борт с воинами вылетел сегодня из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Среди них представители различных регионов России, в том числе Чеченской Республики, которые решили всецело посвятить себя борьбе с укронатовскими бандитами», — говорится в публикации.

Глава республики добавил, что все добровольцы прошли обучение у инструкторов Российского университета спецназа имени Владимира Путина, а расходы на дорогу и обмундирование взял на себя фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Перед вылетом напутственные слова бойцам произнесли председатель правительства Чечни Магомед Даудов, руководитель МВД республики Аслан Ирасханов, глава Грозненского линейного отдела МВД на транспорте Али Тагиров и начальник ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обслуживания» регионального МВД Роман Сулейманов.

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Об отправке предыдущей партии вступивших в «Ахмат» добровольцев в зону СВО стало известно 30 октября. Как рассказал тогда Рамзан Кадыров, новобранцы поступали из Ростова-на-Дону, Крыма, Мурманска, Челябинска, а также Уфы, Пятигорска и многих других городов нашей страны.

Обложка ©

Telegram / Kadyrov_95

Юрий Лысенко
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