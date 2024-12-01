Режиссёр Андрей Кончаловский проиграл суд по делу о краже дизайна зубных щёток

Московский дизайнер Александр Белов отсудил 50 тысяч рублей у режиссёра Андрея Кончаловского за кражу формы зубных щёток. Как стало известно SHOT, Арбитражный суд в конфликте интересов народного артиста и автора необычного патента встал на сторону последнего.





Белов несколько лет назад разработал уникальный дизайн зубной щётки, в 2021 году получил подтверждение от экспертов его уникальности и оформил исключительные авторские права. Изготавливать их было разрешено конкретному московскому заводу по заказу создателя.

Однако весной этого года Белов наткнулся на своё творение в одной из аптек «Планета здоровья», сеть принадлежит 87-летнему режиссёру Андрею Кончаловскому (25% доля) и его товарищу-бизнесмену. Его юристы сделали контрольные закупки и выяснили, что товар продавался в нескольких точках. Дизайнер обвинил компанию в краже модели и подал в суд иск на ₽50 тысяч.