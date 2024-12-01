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1 декабря, 11:15
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Режиссёр Андрей Кончаловский проиграл суд по делу о краже дизайна зубных щёток

Дизайнер отсудил ₽50 тысяч у режиссёра Кончаловского из-за зубных щёток

Кинорежиссёр Андрей Кончаловский и его супруга, актриса Юлия Высоцкая. Фото © Агентство «Москва» / Авилов Александр

Кинорежиссёр Андрей Кончаловский и его супруга, актриса Юлия Высоцкая. Фото © Агентство «Москва» / Авилов Александр

Московский дизайнер Александр Белов отсудил 50 тысяч рублей у режиссёра Андрея Кончаловского за кражу формы зубных щёток. Как стало известно SHOT, Арбитражный суд в конфликте интересов народного артиста и автора необычного патента встал на сторону последнего.

  • Зубная щётка с удобной и стильной рукояткой, придуманная Андреем Беловым. Фото © Telegram / SHOT
    Зубная щётка с удобной и стильной рукояткой, придуманная Андреем Беловым. Фото © Telegram / SHOT
  • Зубная щётка с удобной и стильной рукояткой, придуманная Андреем Беловым. Фото © Telegram / SHOT
    Зубная щётка с удобной и стильной рукояткой, придуманная Андреем Беловым. Фото © Telegram / SHOT

Зубная щётка с удобной и стильной рукояткой, придуманная Андреем Беловым. Фото © Telegram / SHOT

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Белов несколько лет назад разработал уникальный дизайн зубной щётки, в 2021 году получил подтверждение от экспертов его уникальности и оформил исключительные авторские права. Изготавливать их было разрешено конкретному московскому заводу по заказу создателя.

Однако весной этого года Белов наткнулся на своё творение в одной из аптек «Планета здоровья», сеть принадлежит 87-летнему режиссёру Андрею Кончаловскому (25% доля) и его товарищу-бизнесмену. Его юристы сделали контрольные закупки и выяснили, что товар продавался в нескольких точках. Дизайнер обвинил компанию в краже модели и подал в суд иск на ₽50 тысяч.

В итоге арбитраж полностью удовлетворил требования Белова и, помимо заявленной суммы, обязал «Планету здоровья» оплатить Белову ₽2000 рублей судебных издержек, а также – уничтожить все имеющиеся у них зубных щётки с таким дизайном. Из продажи данной сети аптек товар уже изъяли.

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Андрей Бражников
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