Россиян предупредили о слежке через мобильные приложения

Многие россияне даже не подозревают, что за ними могут следить американские спецслужбы. Делают они это при помощи инструмента Locate X, созданного компанией Babel Street, рассказал РИА «ФедералПресс» эксперт по борьбе с экстремизмом и блогер Алексей Трифонов.

Он пояснил, что все перемещения жителей РФ агенты спецслужб могут отслеживать через приложение о погоде или фитнес-сервис. При установке этих программ пользователи неосознанно становятся частью системы слежки, которой могут воспользоваться американцы без всяких ордеров.

«Они собирают персональные данные для себя и, конечно, еще делятся ими со спецслужбами США. С учётом информационной войны, которую Запад развязал против нашей страны, американским компаниям и спецслужбам особенно важна персональная информация российских пользователей», — предостерёг эксперт.

Благодаря полученным данным Запад может манипулировать в Интернете россиянами. Главная цель — навредить России, посеять панику и дестабилизировать общественно-политическую обстановку в стране. По словам Трифонова, лучшим способом защититься от слежки является установка отечественных приложений, которые уделяют особое внимание конфиденциальности своих пользователей.