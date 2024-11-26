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25 ноября, 21:19

В прицеле спецслужб: Российские учёные стали лакомой добычей западных разведок

Матвиенко сообщила о слежке иностранных спецслужб за российскими разработками

Иностранные разведывательные службы охотятся за новейшими разработками российских учёных и самими специалистами, чтобы своровать результаты исследований или переманить талантливых людей к себе. О тревожной тенденции на заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности заявила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

«И разведки, и все остальные, они высматривают, где только что новое появляется. И вот сразу окружают, переманивают людей, воруют научные разработки, которые даже только, может быть, ещё на начальной стадии», — возмутилась она.

По словам Матвиенко, вопросу защиты авторских прав и коммерциализации разработок необходимо уделить особое внимание. К счастью, так называемой «утечки мозгов» за рубеж не происходит. Сейчас для российских учёных создаются все необходимые условия, напомнила спикер СФ.

Российских учёных пытаются заманить в мировые проекты по схеме со спортсменами
Российских учёных пытаются заманить в мировые проекты по схеме со спортсменами

Лишь за последний месяц ведущие отечественные умы отметились серией научных прорывов. Так, коллектив СПбГЭТУ «ЛЭТИ» обучил нейросеть разговаривать на языке кашалотов, а учёные из Самары разработали миниатюрные лазерные «иглы» для создания материалов на наноуровне.

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Илья Пушкарев
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