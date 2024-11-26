В прицеле спецслужб: Российские учёные стали лакомой добычей западных разведок
Матвиенко сообщила о слежке иностранных спецслужб за российскими разработками
Иностранные разведывательные службы охотятся за новейшими разработками российских учёных и самими специалистами, чтобы своровать результаты исследований или переманить талантливых людей к себе. О тревожной тенденции на заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности заявила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко.
«И разведки, и все остальные, они высматривают, где только что новое появляется. И вот сразу окружают, переманивают людей, воруют научные разработки, которые даже только, может быть, ещё на начальной стадии», — возмутилась она.
По словам Матвиенко, вопросу защиты авторских прав и коммерциализации разработок необходимо уделить особое внимание. К счастью, так называемой «утечки мозгов» за рубеж не происходит. Сейчас для российских учёных создаются все необходимые условия, напомнила спикер СФ.
Лишь за последний месяц ведущие отечественные умы отметились серией научных прорывов. Так, коллектив СПбГЭТУ «ЛЭТИ» обучил нейросеть разговаривать на языке кашалотов, а учёные из Самары разработали миниатюрные лазерные «иглы» для создания материалов на наноуровне.
Telegram / Минобрнауки России