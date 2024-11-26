В прицеле спецслужб: Российские учёные стали лакомой добычей западных разведок

Иностранные разведывательные службы охотятся за новейшими разработками российских учёных и самими специалистами, чтобы своровать результаты исследований или переманить талантливых людей к себе. О тревожной тенденции на заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности заявила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

«И разведки, и все остальные, они высматривают, где только что новое появляется. И вот сразу окружают, переманивают людей, воруют научные разработки, которые даже только, может быть, ещё на начальной стадии», — возмутилась она.