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1 декабря, 12:47

Коту-талисману Крымского моста на день рождения подарили креветки и кабинет

Кот Мостик. Фото © Telegram / Кот Мостик

Кот Мостик. Фото © Telegram / Кот Мостик

Рыжий кот Мостик узрел все этапы возведения Крымского моста. Впервые его заметили там строители ещё котёнком. Пушистика поздравила Крымская железная дорога, назвав его самым узнаваемым и популярным четверолапым не только на полуострове и России, но и в других странах мира.

Коту Мостику вручили подарки на 9-й день рождения. Видео © VK / Кот Мостик

Котёнка нашли строители, когда прокладывали мост. Имя коту дали соответствующее. У него весьма серьёзное выражение лица, в связи с чем его даже пришлось трудоустроить и выдать ему бейджик. На день рождения Мостик получил в подарок миску любимых креветок, новый кабинет и должность «Шеф Котоновостей». А ещё он примерил на себя образ железнодорожника в гостях у Крымской железной дороги.

  • Кот Мостик в гостях у Крымской железной дороги. Фото © VK / ФГУП «КЖД» - Крымская железная дорога
    Кот Мостик в гостях у Крымской железной дороги. Фото © VK / ФГУП «КЖД» - Крымская железная дорога
  • Кот Мостик в гостях у Крымской железной дороги. Фото © VK / ФГУП «КЖД» - Крымская железная дорога
    Кот Мостик в гостях у Крымской железной дороги. Фото © VK / ФГУП «КЖД» - Крымская железная дорога
  • Кот Мостик в гостях у Крымской железной дороги. Фото © VK / ФГУП «КЖД» - Крымская железная дорога
    Кот Мостик в гостях у Крымской железной дороги. Фото © VK / ФГУП «КЖД» - Крымская железная дорога
  • Кот Мостик в гостях у Крымской железной дороги. Фото © VK / ФГУП «КЖД» - Крымская железная дорога
    Кот Мостик в гостях у Крымской железной дороги. Фото © VK / ФГУП «КЖД» - Крымская железная дорога

Кот Мостик в гостях у Крымской железной дороги. Фото © VK / ФГУП «КЖД» - Крымская железная дорога

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А вот рождённому и выросшему в блиндаже ВС РФ коту Ваське креветки могли только сниться, поскольку ранее он неделю добирался до своих с пробитой лапой во время украинских обстрелов. Его зацепило осколком во время вылазки, но животное оказалось сильнее.

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Владимир Озеров
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