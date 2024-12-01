Коту-талисману Крымского моста на день рождения подарили креветки и кабинет

Рыжий кот Мостик узрел все этапы возведения Крымского моста. Впервые его заметили там строители ещё котёнком. Пушистика поздравила Крымская железная дорога, назвав его самым узнаваемым и популярным четверолапым не только на полуострове и России, но и в других странах мира.

Коту Мостику вручили подарки на 9-й день рождения. Видео © VK / Кот Мостик

Котёнка нашли строители, когда прокладывали мост. Имя коту дали соответствующее. У него весьма серьёзное выражение лица, в связи с чем его даже пришлось трудоустроить и выдать ему бейджик. На день рождения Мостик получил в подарок миску любимых креветок, новый кабинет и должность «Шеф Котоновостей». А ещё он примерил на себя образ железнодорожника в гостях у Крымской железной дороги.







