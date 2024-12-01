Немецкая компания BMW вложит 150 миллионов в СВО, но есть нюанс
Российский бизнесмен, отсудивший у BMW 300 млн, пожертвует половину на нужды СВО
Немецкий производитель BMW вложится в российскую спецоперацию на Украине. 150 миллионов рублей компании могут пойти на закупку беспилотников для нашей армии. Только вот сама она не в курсе о своих вложениях, ведь распоряжаться средствами будет бизнесмен из Подмосковья. Об этом сообщает Mash.
Предприниматель выиграл суд против автоконцерна, в результате чего BMW должна была выплатить ему 300 млн в рублях. Он пообещал, что половину этих денег собирается пустить на дроны для российских солдат.
Его дело до сих пор лежит в Мосгорсуде, но немецкая компания подала апелляцию, поскольку считает, что никакого дефекта в купленном им автомобиле не было.
Напомним, Житель Подмосковья в 2021-м купил Х7 за 11 млн рублей в полной комплектации. Но в салоне новенькой машины шумел и плохо работал обдув. В итоге бизнесмен подал иск и выиграл у BMW 300 миллионов рублей.
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