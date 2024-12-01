Немецкая компания BMW вложит 150 миллионов в СВО, но есть нюанс

Немецкий производитель BMW вложится в российскую спецоперацию на Украине. 150 миллионов рублей компании могут пойти на закупку беспилотников для нашей армии. Только вот сама она не в курсе о своих вложениях, ведь распоряжаться средствами будет бизнесмен из Подмосковья. Об этом сообщает Mash.

Предприниматель выиграл суд против автоконцерна, в результате чего BMW должна была выплатить ему 300 млн в рублях. Он пообещал, что половину этих денег собирается пустить на дроны для российских солдат.

Его дело до сих пор лежит в Мосгорсуде, но немецкая компания подала апелляцию, поскольку считает, что никакого дефекта в купленном им автомобиле не было.