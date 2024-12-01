Названо 3 шага для избавления от одышки на тренировках

Появляющаяся во время занятий спортом одышка чаще всего является вариантом нормы, есть несколько способов, как можно научиться правильно «гасить» её. Об этом рассказала тренер-эксперт тренажёрного зала сети фитнес-клубов Pride Fitness (входит в ГК Pride United) Анастасия Мальцева. Она подчеркнула, что речь не идёт о случаях, когда одышка может быть симптомом серьёзного заболевания.

«У здоровых людей одышка во время занятий спортом — компенсаторная реакция, физиологическая норма. Она возникает из-за того, что по мере роста интенсивности движения организму требуется больше кислорода, к тому же у неподготовленных спортсменов «неокрепшая» диафрагма, что тоже приводит к проблемам с дыханием», — пояснила специалист «Газете.ru».

По её словам, три простых совета помогут уменьшить одышку у здорового начинающего спортсмена. Во-первых, всегда нужно делать разминку перед физической нагрузкой. Достаточно немного пробежать или пройтись в интенсивном темпе. Приступать к тренировке следует, когда появится первый пот и станет жарко. Во-вторых, необходимо развивать выносливость, для этого можно составить комплекс из серии аэробных упражнений. В-третьих, спорт не должен вызывать дикую усталость, нагрузка должна увеличиваться постепенно, что поможет избежать одышки.