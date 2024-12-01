Представлен топ лучших идей для подарка на День юриста 3 декабря
3 декабря в России ежегодно отмечается День юриста. Во многих юридических вузах и организациях проходят праздничные мероприятия с фуршетом и чествованием специалистов в области права. Кроме того, принято дарить подарки, пишет URA.RU.
При выборе памятного презента в первую очередь следует отталкиваться от интересов человека, а также вашего бюджета. Беспроигрышным вариантом станет юридическая литература или классические труды правоведов, актуальные практические пособия, а также комментарии к законодательству.
Кроме того, можно подарить элегантные канцелярские принадлежности. Ручки, блокноты, ежедневники нужны юристам всегда, поэтому точно не будут пылиться на полке. Можно выбрать эксклюзивные письменные наборы известных брендов или персонализированные изделия с гравировкой.
Юристу могут пригодиться и стильные аксессуары для работы: портфель, папка для документов, органайзер и прочее. Для тех, кто любит быть в курсе последних тенденций, можно оформить подписку на авторитетные журналы. Отвлечься от работы поможет поход в кино, в театр или на выставку.
Ранее россияне назвали самые желанные новогодние подарки. Большинство респондентов поставили на первое место туристическую путёвку. Следом идут деньги, различные гаджеты, сертификаты на образовательные курсы, косметика, спортивный инвентарь и прочее.