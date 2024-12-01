Представлен топ лучших идей для подарка на День юриста 3 декабря

3 декабря в России ежегодно отмечается День юриста. Во многих юридических вузах и организациях проходят праздничные мероприятия с фуршетом и чествованием специалистов в области права. Кроме того, принято дарить подарки, пишет URA.RU.

При выборе памятного презента в первую очередь следует отталкиваться от интересов человека, а также вашего бюджета. Беспроигрышным вариантом станет юридическая литература или классические труды правоведов, актуальные практические пособия, а также комментарии к законодательству.

Кроме того, можно подарить элегантные канцелярские принадлежности. Ручки, блокноты, ежедневники нужны юристам всегда, поэтому точно не будут пылиться на полке. Можно выбрать эксклюзивные письменные наборы известных брендов или персонализированные изделия с гравировкой.

Юристу могут пригодиться и стильные аксессуары для работы: портфель, папка для документов, органайзер и прочее. Для тех, кто любит быть в курсе последних тенденций, можно оформить подписку на авторитетные журналы. Отвлечься от работы поможет поход в кино, в театр или на выставку.