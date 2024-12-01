ВМС Украины маскируют военные катера «ослепляющим» камуфляжем из 1915-го

Украинский флот пополнился военными катерами в специальной окраске, такой «ослепляющий камуфляж» мешает оптическим приборам наблюдения распознать объект. Об этом сообщается на странице ВМС Украины в соцсети.

Краска была разработана в Британии ещё в годы Первой мировой войны, но перестала использоваться западными странами после развития радаров. Сейчас военное командование Украины похвасталось, что «новый камуфляж» из 1915-го хорошо замаскирует от противника бронированные артиллерийские катера и патрульные судна класса Island.

Корабли были представлены на встрече украинских моряков с делегацией из Дании. В Минобороны Украины не стали уточнять, когда именно были покрашены судна — до спецоперации или недавно. Как пишет Business Insider, ссылаясь на эксперта по морским силам Института объединённых вооружённых сил Великобритании Сидхарта Каушала, подобная маскировка защитит разве что от распознания оптическими датчиками, установленными на беспилотниках, но совсем не спасёт от «управляемых радарами угроз».