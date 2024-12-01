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1 декабря, 14:15

Сотрудники ГАИ привезли подарки мальчику-патриоту Серёже из Курской области

Сотрудники курской ГАИ навестили 10-летнего мальчика-патриота Серёжу Боева, который провожает российских военнослужащих, следующих по дороге в Суджу. Инспекторы покатали мальчика на патрульной машине, дали воспользоваться громкоговорителем и сделали ему подарок, сообщила спикер МВД РФ Ирина Волк.

Служащие курской ГАИ навестили прославившегося своим патриотизмом Серёжу Боева. Видео © Telegram / Ирина Волк

«Сотрудники региональной Госавтоинспекции познакомились с юным патриотом, разрешили ему посидеть в салоне служебного автомобиля и на память о визите подарили мальчику светоотражающие элементы, с которыми он станет ещё заметнее на дороге»,написала представитель ведомства.

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Напомним, Серёжа Боев живет в Курской области у дороги, которая ведёт на Суджу. Мальчик выходит к проезжей части, чтобы встречать и провожать на фронте российских военнослужащих, отправляющихся выбивать врага из приграничья региона. Парню уже дали достойный псевдоним — Патриот.

Обложка ©

Telegram / Ирина Волк

Юрий Лысенко
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