Сотрудники ГАИ привезли подарки мальчику-патриоту Серёже из Курской области

Сотрудники курской ГАИ навестили 10-летнего мальчика-патриота Серёжу Боева, который провожает российских военнослужащих, следующих по дороге в Суджу. Инспекторы покатали мальчика на патрульной машине, дали воспользоваться громкоговорителем и сделали ему подарок, сообщила спикер МВД РФ Ирина Волк.

Служащие курской ГАИ навестили прославившегося своим патриотизмом Серёжу Боева. Видео © Telegram / Ирина Волк

«Сотрудники региональной Госавтоинспекции познакомились с юным патриотом, разрешили ему посидеть в салоне служебного автомобиля и на память о визите подарили мальчику светоотражающие элементы, с которыми он станет ещё заметнее на дороге», — написала представитель ведомства.