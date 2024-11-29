Патриот Серёжа: Мальчик из Курской области ежедневно провожает российских военных на фронт
Маленький мальчик из Курской области ежедневно провожает военных на фронт
Серёжа из Курской области Обложка © Пятый канал
Дорога на Суджу в Курской области проходит мимо дома маленького Серёжи. Настоящий патриот своей Родины, он с утра до ночи встречает и провожает на фронт военных, защищающих российское приграничье. И позывной у мальчика соответствующий — Патриот.
«Я хочу защищать свою семью, маму, родителей...» — делится Серёжа планами на будущее.
К слову, родители полностью поддерживают выбор своего ребёнка, который мечтает служить в ВДВ. Тяготы и лишения армейской службы мальчику нипочём. Чтобы отдать воинское приветствие нашим бойцам, он стоит у дороги в любую погоду, сообщает Пятый канал.
«Это морально поддерживает нас», — благодарит юного героя боец ВС РФ с позывным Есаул.
А ранее Life.ru писал о мальчике Лёше из Белгородской области, который каждый день встречал колонну российских военных и записывал обращения с поддержкой для бойцов. Со встречающим российских солдат мальчиком даже появились граффити в Нижнем Новгороде. Также в честь него выпустили шоколад "Алёшка".