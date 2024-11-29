«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 ноября, 07:20

Патриот Серёжа: Мальчик из Курской области ежедневно провожает российских военных на фронт

Маленький мальчик из Курской области ежедневно провожает военных на фронт

Серёжа из Курской области Обложка © Пятый канал

Серёжа из Курской области Обложка © Пятый канал

Дорога на Суджу в Курской области проходит мимо дома маленького Серёжи. Настоящий патриот своей Родины, он с утра до ночи встречает и провожает на фронт военных, защищающих российское приграничье. И позывной у мальчика соответствующий — Патриот.

«Я хочу защищать свою семью, маму, родителей...» — делится Серёжа планами на будущее.

К слову, родители полностью поддерживают выбор своего ребёнка, который мечтает служить в ВДВ. Тяготы и лишения армейской службы мальчику нипочём. Чтобы отдать воинское приветствие нашим бойцам, он стоит у дороги в любую погоду, сообщает Пятый канал.

«Это морально поддерживает нас», — благодарит юного героя боец ВС РФ с позывным Есаул.

Под Белгородом 11-летний мальчик принял пост Алёши и вышел встречать российских военных
Под Белгородом 11-летний мальчик принял пост Алёши и вышел встречать российских военных

А ранее Life.ru писал о мальчике Лёше из Белгородской области, который каждый день встречал колонну российских военных и записывал обращения с поддержкой для бойцов. Со встречающим российских солдат мальчиком даже появились граффити в Нижнем Новгороде. Также в честь него выпустили шоколад "Алёшка".

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Ситуация в Курской области
  • ВС РФ
  • Общество
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar