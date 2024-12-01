Семья и любовь к Родине: Эксперты форума «Дигория» обсудили роль традиционных ценностей в России

Участники VI Всероссийского форума «Дигория», проходящего с 25 ноября по 1 декабря в Московской области на базе Мастерской управления «Сенеж», обсудили актуальные традиционные ценности России. По словам генерального директора Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерия Фёдорова, современные социологические исследования продолжают подчёркивать значимость многих общественных ценностей.

«Наши исследования выявили три ключевых тренда, связанных с ценностями, которые особенно важны во время перемен и конфликтов. Во-первых, традиционные ценности стали фактором, объединяющим россиян в условиях утраты чётких ориентиров, веры в прогресс и единство мира. Во-вторых, приверженность этим ценностям заметно усилилась во всех социальных группах, включая молодёжь. И, наконец, наиболее ярко выраженными ценностными доминантами в России остаются семья, любовь к родине и взаимопомощь», — отметил Фёдоров.

Он добавил, что в России опасно унифицировать ценности в таком разнообразном обществе. Сейчас важно акцентировать внимание на поддержке основных объединяющих пунктов, избегая навязывания жёстких стандартов. На данный момент РФ должна соблюдать баланс и уважение к культурному многообразию.

Участники форума. Обложка © Предоставлено Life.ru

Также в стране важно разрабатывать код мировоззренческого самоопределения. Об этом заявил руководитель Учебно-научного центра «Высшая политическая школа имени И. Ильина» РГГУ Александр Дугин. По его словам, государству необходимо снова обрести стабильную основу.

«Нам надо перечеркнуть знак равенства между Западом и всей общей мировой цивилизацией. Интеллектуальный потенциал — самое важное оружие в этом процессе. Наша задача, задача многополярного мира — поставить Запад на место, объяснить, что он является лишь частью цивилизации наряду с другими», — сказал Дугин.

На форуме также выступил начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков, который рассказал о практическом значении традиционных духовно-нравственных ценностей и их характерных чертах.