Голодный москвич сделал слишком большой «кусь» и порвал себе рот шаурмой
В Москве парень так сильно проголодался, что порвал себе рот шаурмой
В Москве молодой человек получил травму рта, кушая шаурму. Парень был очень голоден и спешил.
По информации издания SHOT, в пятницу вечером 23-летний москвич с друзьями решил перекусить в одном из кафе в Савёловском районе. Он заказал большую шаурму, терпеливо дождался её приготовления и, когда блюдо наконец принесли, попытался заесть всё сразу.
Внезапно он испугал окружающих резким криком. Оказалось, он почувствовал боль: в стремлении быстро поесть он слегка надорвал уголки губ, получив небольшие раны около 2 мм в длину.
Парень стеснялся обратиться за медицинской помощью. Его друзья попросили у работников кафе зелёнку и помогли ему обработать ранения, после чего все вместе покинули заведение. Шаурму, кстати, он попросил завернуть с собой.
К слову, всё могло закончиться всё гораздо плачевнее, ведь вертел для шаурмы — этот тот ещё разносчик массы болезней. Его не всегда моют и часто оставляют в исходно грязном состоянии. Также мясо, нанизанное на этот большой шампур, постоянно помещают в холодильник. И не всегда торговцам шаурмой удаётся в течение суток реализовать продукт, поэтому многие продавцы вынуждены оставлять нереализованное мясо на вертикальном ноже.
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