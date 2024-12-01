Голодный москвич сделал слишком большой «кусь» и порвал себе рот шаурмой

В Москве молодой человек получил травму рта, кушая шаурму. Парень был очень голоден и спешил.

По информации издания SHOT, в пятницу вечером 23-летний москвич с друзьями решил перекусить в одном из кафе в Савёловском районе. Он заказал большую шаурму, терпеливо дождался её приготовления и, когда блюдо наконец принесли, попытался заесть всё сразу.

Внезапно он испугал окружающих резким криком. Оказалось, он почувствовал боль: в стремлении быстро поесть он слегка надорвал уголки губ, получив небольшие раны около 2 мм в длину.

Парень стеснялся обратиться за медицинской помощью. Его друзья попросили у работников кафе зелёнку и помогли ему обработать ранения, после чего все вместе покинули заведение. Шаурму, кстати, он попросил завернуть с собой.