Россиянка завоевала корону «Миссис планета»

Победительницей конкурса красоты «Миссис Планета» в категории, включающей замужних женщин, а также незамужних, но с детьми, или девушек старше 27 лет, стала 33-летняя москвичка Татьяна Федорищева. Состязание проходило в перуанских города Такна и Ило с 25 по 30 ноября.

Участницы состязались в знании этикета, умственных способностях и умении себя подать. Наша соотечественница обошла более 30 соперниц. Кстати, в отличие от них, Татьяна подошла к образу с умом и предстала в платье в стиле XVIII с самодельными скипетром и короной.

«Национальные костюмы были созданы мной для меня и мистера России и представляют собой парный собирательный образ правителей Российской империи», — рассказала Татьяна в интервью KP.RU.

Выигранные деньги Федорищева планирует направить российским военнослужащим. На будущее у неё тоже есть прекрасный план: она собирается стать мамой.