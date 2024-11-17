Русская красавица из Чувашии прошла в финал конкурса «Мисс Вселенная»

«Будем болеть за Валентину и верить в её успех! На сцене она держится отлично, выглядит эффектно и умеет обаять публику. Она одна из самых молодых участниц на конкурсе и самых высоких, что её выгодно отличает. И по своему задору она может дать фору многим латинским девушкам. Болеем за Валю, за Россию», — рассказала генеральный директор национального конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк.