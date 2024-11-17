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17 ноября, 02:36

Русская красавица из Чувашии прошла в финал конкурса «Мисс Вселенная»

Россиянка Валентина Алексеева прошла в финал конкурса «Мисс Вселенная» в Мексике

Русская красавица Валентина Алексеева из Чувашии прошла в финал конкурса «Мисс Вселенная». Обложка © VK / Валентина Алексеева

Русская красавица Валентина Алексеева из Чувашии прошла в финал конкурса «Мисс Вселенная». Обложка © VK / Валентина Алексеева

Обладательница титула «Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева прошла в финал конкурса «Мисс Вселенная», который проходит в Мексике. Уроженка Чувашии попала в топ-30 участниц международного конкурса, пишет ТАСС.

Русская красавица Валентина Алексеева из Чувашии прошла в финал конкурса «Мисс Вселенная». Фото © VK / Валентина Алексеева

Русская красавица Валентина Алексеева из Чувашии прошла в финал конкурса «Мисс Вселенная». Фото © VK / Валентина Алексеева

«Будем болеть за Валентину и верить в её успех! На сцене она держится отлично, выглядит эффектно и умеет обаять публику. Она одна из самых молодых участниц на конкурсе и самых высоких, что её выгодно отличает. И по своему задору она может дать фору многим латинским девушкам. Болеем за Валю, за Россию», — рассказала генеральный директор национального конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк.

В прошлом году конкурс «Мисс Вселенная» проходил в Сальвадоре. Победительницей стала представительница Никарагуа 23-летняя Шейннис Алондра Паласиос Корнехо. Российской участнице, победительнице «Мисс Россия – 2023» 22-летней Маргарите Голубевой из Санкт-Петербурга, не удалось войти в топ-10.

Чувашская красавица Валентина Алексеева готовится завоевать титул «Мисс Вселенная»
Чувашская красавица Валентина Алексеева готовится завоевать титул «Мисс Вселенная»

Напомним, 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии ранее стала победительницей конкурса «Мисс Россия — 2024». На финале конкурса Валентина сияла, но не рассчитывала на победу. Девушка призналась, что главное для неё — оставаться в моменте и наслаждение каждым шагом.

Оксана Попова
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